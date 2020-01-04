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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'in hazırlık maçı programı

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Medipol Başakşehir'in hazırlık maçı programı

Medipol Başakşehir, İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak. İşte Başakşehir'in hazırlık maçı programı...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11

Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Medipol Başakşehirin hazırlık maçı programı

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