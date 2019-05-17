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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.05.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde

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Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakayı kazanan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek. Beraberlik halinde ise iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede beraberlikle sona erdiği için genel averajı daha iyi olan Galatasaray son haftaya avantajlı girecek.

Altıncı farklı şampiyon olabilir

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi halinde Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig'in 60 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

İlk kez şampiyonluk yaşayacaklar

Medipol Başakşehir'in maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

Galatasaray'ı mağlup etmesi durumda turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar:

Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Mert Çelik ve Salim Farsak.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış isimler

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 6 futbolcu daha önce Süper Lig'de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Emre Belözoğlu (4 kez Galatasaray, 2 kez Fenerbahçe), Arda Turan (1 kez Galatasaray), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.

Turuncu-lacivertli takım şampiyon olursa 39 yaşındaki Emre Belözoğlu üçüncü bir takımla 7. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış olacak.

Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar

Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alan futbolcuların 9'u ise daha önce farklı liglerle şampiyonluklara ulaştı.
Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Serdar Taşçı, 1 kez Spartak Moskova ile Rusya ve 1 kez Bayern Münih ile Almanya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Milos Jojic 1 kez Partizan ile Sırbistan, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere ve Arda Turan 1 kez Atletico Madrid ve 1 kez de Barcelona ile İspanya'nın en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluğa yakın

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Spor Toto Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor.

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