Medipol Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi? İşte ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Medipol Başakşehir kendi sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, grupta oynayacağı bu ilk maçı kazanarak, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Medipol Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Višća, Mossoró, Emmanuel Adebayor, Eljero Elia, Júnior Caiçara, Gökhan Inler

Ludogorets: Jorge Broun, Cicinho, Natanael, Anicet Abel, Svetoslav Dyakov, Cosmin Moţi, Igor Plastun, João Paulo, Jacek Góralski, Wanderson

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off turlarında yer alan turuncu-lacivertli ekip, ilk kez grup aşamasında mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DAKİ 11. MAÇ

Medipol Başakşehir, Ludogorets ile karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 11. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçmişti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak elenmişti. Başakşehir, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

VİSCA EN GOLCÜ İSİM

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Doka, atmıştı.