Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
19.05.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

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Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı bu akşam Süper Lig'de kritik bir mücadeleyi gözler önüne serecek. Şampiyonluk yolunda son maç olan Kasımpaşa maçı, Medipol Başakşehir için büyük önem arz ediyor. Galatasaray bu akşam kaybettiği takdirde Medipol Başakşehir Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Mücadele öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı. Peki, Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 34. haftaya Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk iddiasını koruyarak giren Başakşehir son hafta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Medipol Başakşehir bu akşam Kasımpaşa'yı yenip, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bu iki ihtimal gerçekleşirse Medipol Başakşehir şampiyon olacak. Peki, Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

MAÇIN 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa: Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kasımpaşa maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak, beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak.

ARDA VE MOSSORO KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.

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