Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler
Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı bu akşam Süper Lig'de kritik bir mücadeleyi gözler önüne serecek. Şampiyonluk yolunda son maç olan Kasımpaşa maçı, Medipol Başakşehir için büyük önem arz ediyor. Galatasaray bu akşam kaybettiği takdirde Medipol Başakşehir Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Mücadele öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı. Peki, Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 34. haftaya Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk iddiasını koruyarak giren Başakşehir son hafta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Medipol Başakşehir bu akşam Kasımpaşa'yı yenip, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bu iki ihtimal gerçekleşirse Medipol Başakşehir şampiyon olacak. Peki, Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
MAÇIN 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor
Kasımpaşa: Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne
BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir Kasımpaşa maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak, beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak.
ARDA VE MOSSORO KADRODA YOK
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.
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