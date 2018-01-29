Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam Karabükspor'u ağırlayacak. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın iki puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu müsabakadan galibiyetle ayrılarak liderliği geri almak istiyor. 9 puanla ligin sonunda yer alan Karabük temsilcisi ise İstanbul'da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Medipol Başakşehir Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta? Arda oynayacak mı?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bu akşam sahasında lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak. Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan- Caiçara, Epureanu, Manuel da Costa, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Arda, Adebayor

SAKAT: Eljero Elia - Tunay Torun

CEZALI: Attamah

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Çağlar - Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Bliznichenko, Osman, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş

SAKAT: Kage

CEZALI: Luis Ibanez, Skulason

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.



ATTAMAH CEZALI CLİCHY SINIRDA

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.



DÜDÜK BARIŞ ŞİMŞEK'TE

Bu akşam 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak.

İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda taraflar üçer galibiyet aldı. İki ekip arasında oynanan son altı maçın dördü berabere bitti; taraflar birer galibiyet aldı. Başakşehir'in evinde Karabükspor ile oynadığı son dört lig maçı berabere bitti; bu dört maçtan üçü 2-2 sonuçlandı. Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın hiçbirinde kalesinde iki ya da daha fazla gol görmedi. Süper Lig'de evinde 30 maçtır kaybetmeyen Başakşehi, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Karabükspor ligde oynadığı son 10 maçın dokuzunu kaybetti. Bu sezon ligde sadece dokuz puanı bulunan Karabükspor, bu puanlarını üçünü lig lideri Başakşehir karşısında ligin ilk yarısında almıştı. Süper Lig'de evinde en son geçtiğimiz sezonun 21. haftasında gol atamayan Başakşehir, o günden sonra iç sahada oynadığı 14 maçta da rakip fileleri havalandırdı. Karabükspor kadrosunda bu sezon Süper Lig'de golü bulunan tek isim Gabriel Torje. Rumen oyuncu, bu gollerden birini sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında atmıştı. Başakşehir formasıyla Bursaspor maçının 65'inci dakikasında oyuna giren Arda Turan, 2438 gün sonra Süper Lig'de maça çıkmış oldu. Mossoro'nun Bursaspor'a attığı golün pasını veren Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda. Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Manisaspor'a atan Arda, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşında 2470 gün sonra ligde golle buluştu.