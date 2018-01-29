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Futbol

Adebayor'dan asker selamı! İnal tribünde...

Başakşehir'in süper golcüsü Emmanuel Adebayor, golden sonra yaptığı hareketle gönülleri fethetti

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Bu sezon kurduğu muhteşem kadro ile şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir, Karabükspor engelini farklı geçti. Maçta dikkat çeken notlar vardı...

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Takımın beşinci golünü kaydeden yıldız santrfor, tribünlere koşarak asker selamı verdi. Togolu golcünün bu hareketi büyük alkış aldı. Adebayor gol sevinciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Tabii ki hayatlarını bizim için feda eden askerlere bizim de saygı göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde ben de bulunduğum ülkeye saygımız gösterdim.

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Maçlarda pek görülmeyen menajer Ahmet Bulut, mücadeleyi izlemek üzere Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaydı. Bulut, temsilcisi olduğu Arda Turan'ı izledi.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, maçı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanında izledi...

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Takımıyla birlikte ikinci maçına çıkan Arda Turan, 58. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu, önemli bir kafa vuruşunyla gole çok yaklaştı.

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İşte mücadeleden kareler...

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Arda Turan

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