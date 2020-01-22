Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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