Medel ve Vida'ya da yeşil ışık! Quaresma'dan sonra...
Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Ricardo Quaresma’nın 15 gün önce ailesini ülkesine gönderdiği ortaya çıktı. Portekizli yıldızın da yarınki BB Erzurumspor maçından sonra yönetimle anlaşarak siyah beyazlılardan ayrılması bekleniyor. Yani, Erzurum maçı Q7’nin son maçı olabilir.
Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Ricardo Qurasma’nın ailesini 15 gün önce ülkesine gönderdiği ortaya çıktı. Portekizli yıldızın da yarın oynanacak olan BB Erzurumspor maçından sonra Kartal’dan ayrılması bekleniyor. Yani siyah beyazlı taraftarlar çok sevdikleri Quaresma’yı yarın son kez izleyebilir. Teknik direktör Şenol Güneş, ayrılmasını istemese de Portekizli gitme konusunda kararlılığını ortaya koydu. 1.5 yıllık mukavelesi bulunan Quresma, karşılıklı fesih isterken yönetim de 3 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Borsaya bildirilen son 6 aylık mali tablolarına da yansıdığı üzere, ücret ödemeleri artan ve bu nedenle tasarrufa gitmek isteyen siyah beyazlı yönetim, Quaresma’nın dışında Medel ve Vida’yı da iyi teklifler gelmesi halinde satmak istiyor. Bu iki oyuncunun durumu da tıpkı Quaresma gibi, BB Erzurumspor maçından sonra kesinleşebilir. Beşiktaş’ı 31 Ocak’ta sona erecek olan ara transferin son haftasında çok hareketli günler bekliyor. Bu üç oyuncunun gitmesi veya kalmasına göre siyah beyazlı yönetim takıma yeni takviyeler yapılıp yapılmamasını kararlaştıracak.
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Quaresma’nın ayrılması halinde Babel de daha önce takımdan gittiği için kanat mevkisine takviye yapılacak. Siyah beyazlıların transfer listesinde yer alan en önemli isim Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da oynayan Georges-Kevin N’Koudou. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağ tarafta da oynayabiliyor. Bu sezon takımda sadece 31 dakika şans bulan Fransız oyuncu için Quaresma’nın durumu netleşince nihai karar verilecek. Diğer yandan siyah beyazlı yönetim Brezilyalı Vagner Love’a “Yurt dışına gidersen bonservisini parasız alabilirsin. Ama Türkiye’de herhangi bir takıma gidersen bonservis bedeli ödemek zorundasın” dedi
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