Medel ve Negredo'ya 20 milyon Euro! Ve Hulk...

Beşiktaş'ın yeni yıldızları Alvaro Negredo ve Gary Medel için menajerler seferber oldu. Sezon başında transfer edilen ancak şu ana kadar performanslarıyla beklentinin altında kalan iki oyuncu için siyah-beyazlılara menajerlerden ilginç teklifler gelmeye başladı. Menajerlerin ilk teklifi Negredo için oldu. İspanyol golcü için 20 milyon euro'dan kapı açacaklarını siyah-beyazlı yönetimle paylaşan Çin kulüplerini avuçlarında bulunduran menajerler, Beşiktaş'a 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakam getirebileceklerini iddia ettiler.

Aynı şekilde Gary Medel için de kapıyı 10 milyon euro aralığından açacaklarını ileten menajerler Şilili oyuncu için de 6-7 milyon euro'nun altına düşmeden bir rakam sözü verdiler. Beşiktaş yönetimi ise iki oyuncu için 20 milyon euro getiren menajere, yüzde 30 pay verebileceğinin sözünü verdi.

HULK'A TALİP OLDULAR

Negredo ve Medel için Çin kulüpleriyle ön görüşmelere başlayan menajerlerle konuşan Beşiktaşlı yöneticiler, sürpriz de bir teklif yaptılar: "Eğer bu paraları bize getirebilirseniz, o parayla biz de Hulk'u alırız. Siz de o transferden de ayrıca yüzdenizi alırsınız."

Beşiktaşlı yöneticilerin bu konuşmayı yapmalarının nedenin ise, Negredo ve Medel için 20 milyon euro alamayacaklarını bilmeleri olduğu iddia edildi. Fakat siyah-beyazlı yöneticilerin karşılarına çıkan menajerler kendilerine o kadar güveniyorlardı ki, "Demba Ba ve Ersan'dan da bu paraları kazanabileceğinizi ummuyordunuz ama getirdik. Şimdi de sizi şaşırtacağız" dediler. Ayrıca Quaresma ve Adriano'yu da satmak isterlerse yine kapıların kendilerine açık olduğunu iddia ettiler.

ÇİN'DEKİ YENİ YASA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Çin Futbol Federasyonu, artık fahiş fiyatlara oyuncu alımına izin vermezken,bunu fırsat bilen siyah-beyazlılar hem alış hem de satış için şimdiden girişimlere başladı

Beşiktaş yönetimi, transfer rotasını Çin'e doğru kaydırmaya başladı. Çin kulüpleri, Çin Futbol Federasyonu'nun yeni yasası gereği artık uçuk fiyatlara oyuncu transfer edemeyecek. Yani; yeni çıkan yasa ile artık Oscar, Hulk, Alex Ramires gibi transferleri yapamayacak olan Çin ekipleri, rotasını 3-4 sene öncesi gibi popüler ama daha ucuz oyunculara çevirdi.

Bu da Süper Lig takımlarının iştahını kabarttı. 50-60 milyon euro ödeyemeyecek olsa da Çin ekiplerinin 15-20 milyon euro'luk bedellerle transfer yapabilecek olmaları, en çok da Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Demba Ba ve Ersan Martin transferlerinden Çin piyasasına aşinalığı olan Beşiktaş yönetimi, Ocak transferinde de bazı oyuncularını Çin'e göndermek için çalışmalar başlattı. Medel ve Negredo dışında, Veli Kavlak, Denis Boyko ve Aras Özbiliz için kolları sıvadı. (Fotomaç)