Medel ortalığı salladı! Olay tweet...
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük olay yarattı.
Resmi Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış hâlini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:
"Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu... Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spor yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!"
Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. (Fanatik)
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