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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Mecnun Otyakmaz:"İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum"

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Mecnun Otyakmaz:"İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Otyakmaz, bir kafede bazı Trabzonspor yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen dostluk programı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bu akşam Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Takımımız son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla her geçen hafta oyununu ileriye doğru götürdüğünü gösterdi. O yüzden iyi bir sonuç alacağımız bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Otyakmaz, bilet satışlarından memnun olmadığını belirterek, "Bugün tribünleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin ilk 4 haftasında gösterdiği performansı da değerlendiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor karşılaşmasında gereksiz bir penaltıyla mağlubiyet oldu. Eğer olmamış olsaydı bugün bu durumdan memnun olduğumu söyleyebilirdim. Gazişehir Gaziantep maçındaki beraberlik beni biraz üzdü. Düşüncelerimin gerisinde kaldık ama bundan sonra alacağımız puanlarla bunu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum."

Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki şehrin birlikteliğini önemsediklerini vurguladı.

Aynı felsefeye bürünmüş iki Anadolu takımının birlikteliğinin çok anlamlı olduğunu belirten Ayhan, "Bugün skordan daha ziyade dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin olacağına inandığım bir maç olacak." dedi.

Vali Ayhan, Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında bazı ilçelerden kente getirilen minik taraftarların Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyeceklerini söyledi.

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