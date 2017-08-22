Mcgregor Mayweather maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Servet kazanacaklar!

Mcgregor Mayweather maçı için heyecan dorukta. Dövüş sanatlarını takip eden milyonlarca kişinin yakından tanıdığı iki isim, en büyüğün kim olduğunu belirlemek için ringe çıkacak. Mcgregor Mayweather maçı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Peki, heyecan dolu anların ekrana geleceği Mcgregor MAyweather maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, detaylı bilgiler

CONOR MCGREGOR-FLOYD MAYWEATHER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek maç, 26 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.59'da ekrana gelecek. Bu mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek. S Sport'a D Smart 78, Digiturk 84 ve Turkcell TV+ 77. kanaldan ulaşılabilecek.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ KARABORSADA

Milyonlarca kişinin takip edeceği Floyd Mayweather-Conor McGregor maçının biletleri tükendi. Bilete sahip olmak isteyen boks tutkunları karaborsanın yolunu tuttu. Maçı canlı, yerinde izlemek isteyenlerin en arkadaki koltuklara 1,596.49 sterlin ödemesi gerekirken, en pahalı biletin ise en ön kategoride 6,155.95 sterlin'den satıldığı öğrenildi.

SADECE RİNGE ÇIKTIKLARI İÇİN MİLYONLAR KAZANACAKLAR

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İki sporcunun alacağı ücretler de belli. Rakibine göre daha tecrübeli ve kariyerli olan Mayweather 100 milyon Sterlin (Yaklaşık 446 milyon TL) alırken McGregor’a 100 milyon Dolar (Yaklaşık 352 milyon TL) ödenecek.

Tüm zamanların en iyi savunma yapan boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mayweather aynı zamanda yüksek hareket kabiliyeti ile rakiplerinin en ufak hatasına ceza kesmesiyle biliniyor.