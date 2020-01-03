Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı | Transfer haberleri
Galatasaray'dan sezon başında Club Brugge'a kiralanan ve sarı-kırmızılı kulübe dönüşü gündemde olan Mbaye Diagne, aktif kullandığı sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ve geri döneceği konuşulan Mbaye Diagne konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Belçika ekibinde kadro dışı kalan ve Galatasaray'a dönmek isteyen Mbaye Diagne'nin yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
Senegalli golcü, Galatasaray'da oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta aynı zamanda Onyekuru'nun da yer alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
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