Sezon başında Monaco'dan PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
2015 yılında Fransız yıldızın babasıyla konuşan Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick Alman basınından Bild'e şu açıklamayı yaptı:
O dönem Mbappe'nin babası bana eğer Leipzig'in yeni teknik direktörü olacağımın garantisini verirsem, oğlunu derhal Leipzig'e yollayacağını söylemişti ama ben o zaman bunun sözünü veremedim.
18 yaşındaki yıldız oyuncu sezon başında Paris Saint-Germain'e 180 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. (Yeni Şafak)