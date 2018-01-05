Mas'ın yerine Vincent Bessat! Trabzonspor...

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Arjantin ekibi Boca Juniors'a satılması nedeniyle arayışlarına devam ediyor. Türkiye içinden Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Bursaspor'dan Aziz Behich ve Akhisarspor'dan Ömer Bayram gibi isimleri listesine ekleyen bordo-mavililer için bir iddia da Fransa'dan geldi. Fransızların önemli spor gazetesi L'équipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer; Caen takımında forma giyen Vincent Bessat'ı gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

2.3 MİLYON EURO'YA SATILDI

Bonservis ödemek istemeyen Trabzonspor, oyuncuya kulübüyle olan sözleşmesini anlaşarak feshetmesi gerektiğini iletti. Oyuncunun da sezon sonu bitecek sözleşmesini fesih için görüşme yaptığı belirtildi. Bu arada Trabzonspor, Mas için Boca Juniors ile 2.3 milyon Euro'ya anlaştığını KAP'a bildirdi. Mas ayrıca 100 bin Euro alacağından da vazgeçti.

TRANSFER ZİRVESİ-3

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın İstanbul'daki transfer zirvelerinin üçüncüsü de gerçekleşti. İstanbul'da daha önce iki kez görüşen ikilinin son buluşmasında özellikle Mas'ın satılması nedeniyle izlenecek olan yol haritası masaya yatırıldı. Çalımbay'ın o mevkiye kesinlikle bir takviye istediği ve Sakıb Aytaç ismini yine gündeme getirdiği ifade edildi. Başkan Usta'nın ise Çalımbay'a birçok alternatif sunduğu toplantıda stoper ve kanat oyuncusu transferleri de görüşüldü.

BONGONDO VE ŞEN KADRO DIŞI

Trabzonspor'un Antalya Belek kampı dün akşam başladı. Yabancı oyunculardan sadece Onazi ilk antrenmanda yer alırken diğer yabancı futbolcuların kademeli olarak kampa katılacağı belirtildi. Volkan Şen ve Bongonda ise kampa dahil edilmedi. İki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları söylendi. (Fotomaç)