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Martina Hingis emekli oluyor

İsviçreli tenisçi Martina Hingis, WTA Finalleri sonrası kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Hürriyet Haber
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Kadın Tenisçiler Birliği tarafından Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde çiftler kategorisinde yarışan Hingis, kariyerini zirvede bırakmak istediğini belirtti.

Çiftlerde dünya kadınlar 1 numarası 37 yaşındaki Hingis, kariyerinde teklerde 5 grand slam, çiftlerde 13 grand slam ve karışık çiftlerde 7 grand slam zaferi yaşadı.

İsviçreli tenisçi, WTA Finalleri'nde partneri Yung-Jan Chan ile çiftlerde yarı finale yükseldi. İkili yarı finalde, Timea Babos ile Andrea Hlavackova çiftiyle mücadele edecek.
Organizasyon 29 Ekim'de sona erecek.

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