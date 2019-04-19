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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Martin Linnes'in "dalya" heyacanı

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Martin Linnes'in "dalya" heyacanı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Martin Linnes, Spor Toto Süper Lig'de yarın Türk Telekom Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da şu ana kadar 99 resmi müsabakada görev yaptı.

Martin Linnes, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği bu müsabakalarda 3 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'da 3 kupa sevinci yaşadı

Martin Linnes, Galatasaray kariyerinde 3 kez kupa kazanma sevinci yaşadı.  Norveçli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası, 2016-2017 sezonunda TFF Süper Kupa ve geçen sezon da Süper Lig şampiyonluğu gördü.

Profesyonel kişiliğiyle dikkati çeken ve taraftarların en sevdiği futbolculardan olan Linnes, asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımda savunmanın solunda da görev yapıyor.

Martin Linnesin dalya heyacanı

Sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kulübü, geçen hafta Martin Linnes'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.  Sarı-kırmızılı kulüp, 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeyecek.

Linnes'in performansı

Martin Linnes, Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Maç Gol Kırmızı Kart Sarı Kart
2015-2016 17 - - -
2016-2017 26 1 - 3
2017-2018 28 - - 1
2018-2019 28 2 - 5

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