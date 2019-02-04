Markovic'in yeni takımı resmen açıklandı!
Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kadrosuna katan Premier Lig ekibi Fulham, eski Fenerbahçeli Lazar Markovic'i transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Liverpool'dan Lazar Markovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu sezon Liverpool'da hiç süre alamayan Markovic, sezon sonuna kadar Fulham için ter dökecek.
Fulham, Markovic'in 4 yıl içinde kiralandığı beşinci takım oldu. Sırp oyuncu daha önce Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.
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