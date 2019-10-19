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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.10.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etti

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Marius Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın çok farklı anları olduğunu dile getirerek, "İyi bir takıma karşı oynadık. Güçlü takımdı. Maçın çok farklı anları vardı. Trabzonspor gibi güçlü bir rakibe 2-0 geriden başlamak gerçekten çok zor. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Ama ikinci yarıda takımım bunu başardı. Geri geldik. İkinci yarıda oyunun kontrolü çok iyi bir şekilde elimize aldık. Gölü de bulduk. Daha sonra rakibimize 2 tane hediye verdik. 2 gölü kalemizde gördük. Trabzonspor kaliteli oyunculara sahip. Bizim için çok zor oldu. İlk 11'den 4-5 oyuncumuz eksikti. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlardan özür dilemesi gerektiğini inanıyorum. Daha fazla mücadele etmeleri gerekiyor. Yüreklerini daha fazla ortaya koymaları gerekiyor. Sosa şut çektiğinde bizim oyuncularımızdan hiç kimse topun önüne vücudunu koymadı. Futbolda bir şeyleri feda etmezsen hiçbir şey kazanamazsın. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Bende evimde oynadığım zaman böyle bir hakem isterim. Trabzonspor'a yardım ettiler diye bir şey söylemiyorum. Oyuna müdahalede bulunmadı. Ama oyunu yönetmeyi biliyordu. Yöneteceği yönü biliyordu" dedi.

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