Marius Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriMarius Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz
Futbol Marius Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Emre Belözoğlu için flaş sözler! '40 yaşında...'

Futbol
dha
22.02.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica,”Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz” dedi.

Kayserispor’da teknik direktörMarius Sumudica, Umut Bulut, Jean Armel Kana-Bıyık ve Artem Kravets, takımın son durumu ile ilgili basın toplantısı düzenlediler.

Kayserispor’da belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlediğini dile getirenMarius Sumudica, "Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz. Bu durumu takımdaki futbolcularımla görüştük en kısa zamanda toparlanacağımızı düşünüyorum. Son2 senedir küme düşme tehlikesi geçiren bir kulübe geldim. Benim burada hedeflerim var. Bize destek olmaya devam edin. Sadece pohpohlamayla destekleme olmuyor. Herkesin takımın yanında olmasını bekliyorum. Antalyada bir maç kaybettik herkes bize kızdı. Hak veriyorum. Önümüzde 12 maçımız var. Üst sıralarda kalma şansımız devam ediyor"diye konuştu.

"KAYSERİSPOR BÜYÜK BİR KULÜP OLMA YOLUNDA"

Kaleci Muammer Zülfikar Yıldırımın sakatlığını devre arasında değil de geçen hafta söylemesine anlam veremediğini kaydeden Sumudica, "Zamanında söylese ona göre tedbir alırdık.Ama Oson anda söylemeyi seçti. Şimdi elimizde sadece Silviu Lung var. Umarım o ceza almaz ya dasakatlanmaz" şeklinde konuştu.

"İLK YARIDAKİ OYUNUMUZU OYNAMIYORUZ"

Rumen teknik adam, sezonun ilk yarısındaki gibi oynamadıklarının farkında olduğunu belirterek, "Bir baskı geliyor ki biz ilk yarıdaki oyunumuzu oynayamıyoruz. Kayserispor, Anadolu kulübü olma yolundan çıkıp büyük bir kulüp olma yolunda ilerliyor. Ancakbu kolay bir olay değil. Bu sadece bizim değil, medya ve taraftarın da yardımıyla olacak"dedi.

"Kayserisporun sisteminin rakipler tarafından çözüldü mü, yoksa rakipler mi iyi takviyeler sorular soru üzerine Sumudica, "Her ikisi de" yanıtını verdi.

UMUT BULUT: "BİR MAÇ KAZANSAK DEVAMI GELİR"

Kayserispor’un son haftalarda düşüşte olduğunu ve bu durumu aşabileceklerini dile getiren takım kaptanı Umut Bulut, "Bu aralar durgunluk yaşasak da iyi mücadele eden herkese güzel futbol izleten bir Kayserispor vardı. Futbolcular olarak biz de kendi aramızda bunu nasıl aşabileceğimizi konuşuyoruz. Puan cetvelinde 5inci sıradayız. Önümüzde çok önemli bir maç var, o maçı kazanırsak gerisinin geleceğine inanıyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Takım olarak iyi bir birliktelik sağladık. Taraftarımız destek olmaya devam etsin. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer kazanırsak devamını getirebileceğimize inanıyorum"diye konuştu.

KANA-BIYIK: "KASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bir mücadelenin içerisinde olduklarını kaydeden Jean Armel Kana-Bıyık kendilerinin sahada konuşacağını söyledi. Kana-Bıyık, "Kameralar karşısında konuşmayı çok sevmiyorum. Burada ne söylesek boş. Cumartesi günü Kasımpaşa maçını kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

ARTEM KRAVETS: "HER ŞEYİMİZLE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hafta sonu oynayacakları maçı kazanarak üstlerindeki baskıyı kırmak istediklerini söyleyen Artem Kravets, "Kana-Bıyıkın söylediği gibi her şeyimizle sahada mücadele edip kazanmak için çalışacağız"diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kırmızı alarm

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hangi gün ne zaman saat kaçta? - Derbi biletleri çıktı işte fiyatlar

Ribery tepkisi! 'Skor 4-0 olmuş...'

#muhabirinden'in bugünkü konuğu Kenan Başaran