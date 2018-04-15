Mariano attığı şık golün önemini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Mariano attığı şık golün önemini anlattı
GeriFutbol Mariano attığı şık golün önemini anlattı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
15.04.2018 - 21:38, Son Güncelleme:

Mariano attığı şık golün önemini anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mariano attığı şık golün önemini anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Mariano mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarla bütünleştiklerini ifade eden Mariano, "Maçtan önce zaten bu maçın ne kadar önemli, bizim için belki de sezonun finali olduğunu biliyorduk. Çünkü geçen hafta istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık Gençlerbirliği karşısında. O yüzden bu hafta kendi taraftarımızın önünde galip gelmekten başka hiçbir şansımız yoktu. Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu maç bizim için anahtar bir maçtı. Öyle de başladık, öyle de oynadık. Gerçekten iyi performans gösteren, iyi mücadele eden Galatasaray vardı. Taraftarımıza da parantez açmak istiyorum.  Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Taraftarımızla bütünleştik. Mükemmel bir galibiyet aldık" dedi.

"BU GOLÜN ÖNEMİ, GELİŞİMİ ÇOK ÇOK FARKLI OLDU TABİİ Kİ O YÜZDEN ÇOK MUTLUYUM"
Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren attığı golün gelişimini de anlatan Mariano, "Top bana geldi. İçeriye doğru bir dripling ondan sonra Gomis'in orada yapmış olduğu çok güzel bir koşu var. Yolumu açtı. Ondan sonra kale direk önümdeydi. Sol ayağımla, her zaman kullandığım güçlü ayağımla değil ama sol ayağımla denemek istedim şansımı. Gol oldu. Çok güzel bir yere gitti. Daha öncede atmıştım böyle bir gol. Brezilya'da kariyerimin başında oynadığım takımda da vardı böyle bir gol. Ama bu golün önemi, gelişimi çok çok farklı oldu tabii ki o yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Wolves, Premier League'e yükseldi!

Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?