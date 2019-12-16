Marcelo'ya bir hakaret daha! Eşini hedef aldılar...

Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasında Rennes'i konuk etmişti. 89. dakikada Camavinga'nın golüyle konuk ekip Rennes sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Lyon taraftarları bu maçta da Marcelo'yu protesto etmeye devam etti. Taraftarlar bu sefer de Marcelo'nun eşini hedef aldı.

Bu kez hedef eşi

Leipzig maçında açılan pankartın ardından taraftarlara parmak hareketi yapan Marcelo'ya Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" yazılı bir pankart ile cevap verdi.

Takımdan ayrılmak istiyor

Fransız basınına göre Marcelo'nun takım arkadaşlarına kulüpten ayrılmak istediğini ve ailesi için endişeli olduğunu ifade etti. Marcelo ve ailesinin Lyon'dan en kısa sürede ayrılmak istediği öğrenildi. (Fanatik)

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