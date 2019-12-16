Marcelo'ya bir hakaret daha! Eşini hedef aldılar...
Lyon'un deneyimli stoperi ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışmıştı. Dün oynanan Rennes maçında da Marcelo'ya olan protestolar devam etti.
Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasında Rennes'i konuk etmişti. 89. dakikada Camavinga'nın golüyle konuk ekip Rennes sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Lyon taraftarları bu maçta da Marcelo'yu protesto etmeye devam etti. Taraftarlar bu sefer de Marcelo'nun eşini hedef aldı.
Bu kez hedef eşi
Leipzig maçında açılan pankartın ardından taraftarlara parmak hareketi yapan Marcelo'ya Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" yazılı bir pankart ile cevap verdi.
Takımdan ayrılmak istiyor
Fransız basınına göre Marcelo'nun takım arkadaşlarına kulüpten ayrılmak istediğini ve ailesi için endişeli olduğunu ifade etti. Marcelo ve ailesinin Lyon'dan en kısa sürede ayrılmak istediği öğrenildi. (Fanatik)
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle