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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Marcel Koller: Zorlayacaklar ama önlemler aldık

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Marcel Koller: Zorlayacaklar ama önlemler aldık

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçlarıUEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel'in teknik direktörü Marcel Koller, bordo-mavili takımın ofansif anlamda kuvvetli bir takım olduğunu, kendilerini zorlayacağını ancak önlemlerini aldıklarını söyledi.

Teknik direktör Marcel Koller ve savunma oyuncusu Eray Cömert, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
İsviçre ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor'u elinden geldiğince analiz ettiğini belirterek, "Maçta ne olur bunu göreceğiz. Ofansif olarak kuvvetli bir rakip. Zorlayacaklar ama önlemler aldık. Tecrübeli, yurt dışında oynamış oyuncular var. Biz evimizde iyi çıkış yakaladık. Bunu da burada sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basel'in Türk kökenli futbolcusu Eray Cömert, Beşiktaş karşısında Trabzonspor'u izlediğini belirterek, "Hafta sonu Beşiktaş'a karşı iyi bir maç çıkardılar. Ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kendisinin bir Türk olduğunu ve Süper Lig'i devamlı takip ettiğini kaydeden Eray Cömert, "Trabzonspor'u derbi maçlarda izliyorum. Trabzonspor iyi bir takım ve çok iyi oyuncuları var. Kendi oyunumuza bakmamız lazım. Bizim için umarım çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

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