Marcao'ya Atletico Madrid kancası
La Liga devi Atletico Madrid'in, Galatasaray'ın başarılı transferi Marcao'yu yakından izlediği ifade edildi.
Galatasaray'ın devre arası transferi Marcao, şimdiden büyük takımların radarına girdi. İspanyol Estadio Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan33 yaşındaki Diego Godin'in yerine alternatif bakan Madrid temsilcisinin, Brezilyalı ile ciddi olarak ilgilendiği ifade ediliyor.
Atletico Madrid'in yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı kulübe bir teklif yapacağı belirtildi.
Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen genç futbolcu, şimdiye kadarki periyotta gösterdiği performansla camiayı tatmin etti.
Sambacı'nın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALEX TELLES DE GÜNDEMDE
Öte yandan Atletico Madrid'in, Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'i kadroya katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor. Marca Gazetesi'nin haberine göre kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı'nın sözleşmesindeki 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aktif edebilir. Bu durum gerçekleşirse kârdan yüzde 10 payı bulunan Galatasaray'ın kasasına 3,5 milyon Euro'ya yakın bir nakit girecek.
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