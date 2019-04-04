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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.04.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Manisa'nın kupaları 10 dakikada 59 bin liraya satıldı

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TFF 2. Lig’den sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig’e düşmesi kesinleşen tarihinin en zor günlerini yaşayan Manisaspor’un kulüpten alacaklı bir kasap tarafından haczedilen kupaları ikinci kez çıktığı açık arttırmada 10 dakika içerisinde 59 bin liraya satıldı.

Manisaspor’da kulübün geçtiğimiz yıllarda et ürünleri aldığı kasaba olan 161 bin TL’lik borç yüzünden 21 Eylül 2018’de haczedilip yediemin deposuna kaldırılan 22 tarihi kupa, 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Haczedilen tarihi şampiyonluk kupaları, 20 Mart’taki ilk açık artırmada elde kalırken, 22 kupa Şehzadeler ilçesindeki Yediemin Deposunda ikinci kez ihaleye çıktı.

114 bin 250 lira değerindeki kupalar, 58 bin liradan satışa sunuldu. Saat 14.00’te satışa sunulan kupalar, 10 dakika içerisinde 59 bin liraya, alacakları sebebiyle kupaları haczeden Kibar Et Galerisi Sahibi Ahmet Kibar’a satıldı. Manisaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baygeldi, geldiği Yediemin Deposu önünde duruma tepki gösterdi. Baygeldi, “59 bin TL’ye kendi alacağına karşılık bizim bu kupaları almıştır. Bu kupaları ne yapacak çok merak ediyorum. Yoksa evine koyup ben bu kupaları kazandım hile hurdayla mı diyecek. Yoksa verilmeyen etlerin parasını bu kulüpten aldığı için çok mu mutlu olacak. Bunu çok merak ediyorum. Ahmet Kibar’a soralım, bunu hangi amaçla neden aldın? Ne yapacak bu kupaları? Böyle bir şey olabilir mi? 2 ayda buraya 5 ton et veriyor, 130 bin lira para bu. Kışlaya götürsen bu kadar et yenmez. Manisa esnafı yani. Başkası yapsa bu kadar olmaz” dedi. 

Manisaspor Şube Sorumlusu Altan Çakıcı kupaları alan kasaba kupaları iade etmesi çağrısında bulunarak, “Haksız yere elde edilen kazançla aldığın kupaları lütfen Manisaspor’a iade et diyorum. Ona yakışan da budur. Bir Manisalı olarak, bunu yaptığın zaman herkes sana müteşekkir olacaktır. Bunu yapmadığın zaman bütün Manisalıların ve Tarzanların elleri iki yakanda olacaktır. Bunu da asla unutmasınlar. Manisaspor bir değerdir. Manisaspor’u kimse yok etmeye çalışmasın! Her yerde her zorluklara rağmen Manisaspor yaşayacaktır” diye konuştu.

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Manisanın kupaları 10 dakikada 59 bin liraya satıldı

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