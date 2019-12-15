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Futbol
DHA
15.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Manisa FK 3 haftada yıkıldı!

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Manisa FK 3 haftada yıkıldı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada yıkıldı.

 Devrenin son 3 maçında galibiyete hasret kalan Manisa temsilcisi, öne geçip ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü Sancaktepe deplasmanında 4-4'lük beraberlik ile 1 puanı son saniyede kurtardı.

Son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Manisa FK'nın takipçisi Samsunspor'la arasındaki fark da kapandı. Samsun'la farkı bir ara 6 puana kadar çıkaran siyah-beyazlı ekip, farkın 2 puana düşmesine engel olamadı. Dün Samsunspor'un evinde ilk yarının son maçında 1922 Konyaspor'u yenmesiyle devre arasına Manisa FK 42 puanla lider, Karadeniz temsilcisi ise 40 puanla ikinci sırada girdi.

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