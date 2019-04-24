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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
iha
24.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Manisa BBSK'da Taner Taşkın dönemi!

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Manisa BBSK'da Taner Taşkın dönemi!

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Taner Taşkın dönemi resmen başladı.

Son olarak bu sezon Samsunspor’u çalıştıran teknik direktör Taner Taşkın’la bugün sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni teknik direktörü Taner Taşkın, sürpriz bir görev aldığını söyleyerek, "Benim içinde bu zamanda gelmek sürpriz oldu ama güzel bir sürpriz oldu. Zaten mevcut başarılı bir kadro vardı. Böyle bir kadroyu bana emanet ettikleri için öncelikle büyükşehir belediye başkanımız Cengiz Ergün’e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan’a ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir birliktelik, iyi bir beraberlik olacak. Play-off maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u bir üst lige çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Daha önce bunu Manisaspor’da başardık. Allah, bu başarıyı inşallah burada da bize nasip eder. İlk önce kısa vadede bir planlamamız var. Şu anda daha play-off’u garantilememiş bir takım var. Bir tane maçı kazanıp ilk olarak kendimizi play-off’a atmamız gerekiyor. Daha sonra ise play-off maçlarının durumuna göre bir planlama yapacağız. Şu anda uzun vadeli bir düşüncemiz yok. Odaklandığımız tek bir hedef var, o da takımın Spor Toto 1. Lige çıkması” dedi.

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İmza töreninde hazır bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Levent Devrim ise yaptığı açıklamada, “Yeni bir dönem, yeni bir heyecan. Yeni bir havayla tekrar başlıyoruz. Ben öncelikle Taner Taşkın hocama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Allah yardımcısı olsun, mahcup etmesin. Bu takımın hedefleri doğrultusunda Taner hocamızla inşallah bu birliktelikte hedefleri yakalayacağız. Hedefimiz belli. Önce play-off oynamak ve ardından play-off maçlarında 1. lige çıkmayı hedefliyoruz. Bütün enerjimiz, bütün mesaimiz buna yönelecek. Allah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Bu arada Manisa Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktör Taner Taşkın’ın yardımcılıklarını ise Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu ve Hasan Okan Gültang yapacaklar.

Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine; futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan ve sportif direktör Levent Devrim katıldı.

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Manisa BBSKda Taner Taşkın dönemi

 

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