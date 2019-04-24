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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı

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Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe'de 3 hafta önceki Akhisarspor müsabakasından sonra taraftarlarla arbede yaşayıp Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarının kadrosuna dahil edilmeyen Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'e af çıktı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın kararıyla iki haftadır 21 kişilik kafileye dahil edilmeyen iki oyuncu, İstanbul'a götürüldü.

Taraftarların davacı dahi olduğu Halil ve Alpaslan'ın tüm camiadan tekrar özür dilediği, Tuna'nın da çok fazla eksik olması nedeniyle oyuncuları yeniden kadroya aldığı bildirildi.

Karayoluyla gitmekten vazgeçip havayoluyla İstanbul'a giden Göz-Göz'de Tamer Tuna'nın Halil'le Alpaslan'a zorlu deplasmanda forma vereceği de vurgulandı.

Sakatlıkları süren stoper Kadu, sağ bek Gassama, kanat oyuncusu Yasin ve sol bek Agbenyenu'dan yararlanamayacak Göztepe'de 3 haftadır yurt dışında bulunan Başkan Mehmet Sepil de takımla İstanbul'a gitti.

Kamp boyunca teknik ekip ve futbolcularla olacak Sepil'in yanı sıra tüm yöneticilerin de Başakşehir müsabakasında yer alacakları vurgulandı.

Taraftar da İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

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Göztepede Halil ve Alpaslana af çıktı

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