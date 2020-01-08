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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Manchester United 1-3 Manchester City | Maçın golleri ve özeti

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Yılın ilk derbisinde Manchster City, Manchester United'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. İşte İngiltere'deki derbinin özeti ve golleri...

2019-20 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi City ve United eşleşti. Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan ilk maçta Manchester City, ezeli rakibini 3-1 ile süpürdü, geçti.

Bernardo Silva harika bir vuruşla gol perdesini açarken, ikinci golde de Mahrez'e harika bir asist yaparak karşılaşmanın yıldızlarından oldu. Manchester United'a Rashford'un sayısı ise yeterli olmadı.

İşte karşınızda 2020'nin ilk derbisinden özet görüntüler...

Manchester United 1-3 Manchester City | Maçın golleri ve özeti

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