Manchester Derbisi'nde şaşırtan iddaa oranı! City kazanır ve maçta 3 gol...

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

Son 5 lig maçının tamamı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST biten Manchester City'de Sergio Agüero'nun sakatlığı söz konusu. Arjantinli forvetin yerine Burnley deplasmanında forma giyen Gabriel Jesus, 2 gol atarak formda olduğunun altını çizdi.

Son 10 lig maçında kalesini gole kapatamayan Manchester United ise, Jose Mourinho'yu konuk ettiği Tottenham maçını Marcus Rashford'ın golleriyle kazanıp derbi öncesi moral depoladı.

United'da McTominay iyileşti ama Martial sakat, Pogba maç saati netleşecek.

City'de ise Zinchenko antrenmanlara başladı ancak derbiye hazır olması beklenmiyor. Sol bekte Mendy ya da Angelino'yu izleriz.

Deplasmanda bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabilen Manchester United, Etihad'da çıktığı son 4 derbide ise 3 kere sahadan yenilmeden ayrıldı, 2 defa 3 puana uzanan taraf oldu.

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- Manchester City, attığı 43 golle ilk 15 maç sonunda Premier Lig'in en golcü takımı!

- Manchester United, bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.

- Son 10 derbinin 5'inde 2.5 gol barajı aşıldı, 5'inde ise 2.5 ALT tercihi kazandırdı.

- Bu 10 maçın 4'ü "0-1 GOL" aralığında bitti!

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Ön plana çıkan ikinci tercih ise 2.5 ÜST!

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MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY'IN TERCİHİ...

Manchester City, hafta içinde Burnley karşısında çok rahat kazandı. United ise zorlu bir Tottenham maçından çıktı. Fiziksel olarak rakibine oranla biraz daha yorgun olacaklarını düşünüyorum. Ancak özellikle Rashford'un formunu unutmamak gerek.

Bence United'ın gol atma ihtimali yüksek. Bu düşük orandan City yerine "KG VAR" daha makul bir tercih.

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Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...