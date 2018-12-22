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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.12.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Manchester City'nin kalesi düştü

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Manchester City'nin kalesi düştü

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında rakiplerine mağlup olan Manchester City ve Chelsea şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. City ligde ilk kez evinde yenildi.

Zirve yarışında Liverpool'u bir puan geriden takip eden son şampiyon Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın 27. dakikada attığı golle öne geçen Manchester temsilcisi, 33. dakikada Jeffrey Schlupp, 35. dakikada Andros Townsend ve 51. dakikada Luka Milivojevic'in penaltı golleriyle seyircisinin önünde 3-1 geriye düştü.

Ev sahibi ekip 85. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle umutlansa da kalan bölümde Londra ekibi skoru korumasını bildi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İkinci sıradaki Manchester City, bu mağlubiyetin ardından 44 puanda kalırken, lider Liverpool ile arasındaki puan farkı da 4'e çıktı.

- Chelsea evinde ilk kez yenildi

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, sahasında Leicester City'ye tek golle mağlup oldu ve bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Jamie Vardy attı.

Ligde dördüncü sıradaki Chelsea, bu yenilginin ardından Liverpool'un 11 puan gerisine düştü.

Zirveyi ilgilendiren bir diğer mücadelede Burnley'yi ağırlayan Arsenal, 14 ve 48. dakikalarda Pierre Aubameyang ile 90. dakikada Alex Iwobi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

- Sonuçlar

Arsenal-Burnley: 3-1
Bournemouth-Brighton Hove Albion: 2-0
Chelsea-Leicester City: 0-1
Huddersfield-Southampton: 1-3
Manchester City-Crystal Palace: 2-3
Newcastle United-Fulham: 0-0
West Ham United-Watford: 0-2

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