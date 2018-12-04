Manchester City'li yıldıza Real Madrid kancası!
İstediği süreyi alamadığını söyleyen Manchester City'li yıldız, sezon sonunda Real Madrid'e gidiyor...
İngiliz gazetesi The Sun'ın iddiasına göre Manchester City'nin genç yıldızı Brahim Diaz, istediği süreyi bulamadığını söyleyip takımdan ayrılmak istediğini Pep Guardiola'ya iletti.
Bu sezon sadece 3 maçta süre alabilen, Premier Lig'de ise hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki Diaz, 30 Haziran 2019'da bitecek kontratı sonrası Manchester City ile yeni sözleşmeye imza atmayacak ve İspanyol devi Real Madrid'e gidecek.
Pep Guardiola ise genç yıldızın takımda kalmasını istiyor.
İspanyol çalıştırıcı "Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. 4 ya da 5 yıllık bir anlaşma yapmak istiyoruz ama bunun olması bizden çok onun elinde. Benim ona tavsiyem, eğer kalmak istemiyorsa gitsin. Biz onu koruyarak ilerlemek istiyoruz, aynısı Jadon Sancho için de geçerliydi ama o ayrılmak istedi." açıklamasını yaptı.
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