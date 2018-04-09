Manchester City'den flaş karar! Guardiola...
Geçen hafta Liverpool'dan ve Manchester United’dan 3’er gol yiyip, şok yaşayan Manchester City, hocası Pep Guardiola’nın 15 milyon Pound olan senelik ücretini, 20 milyon Pound’a çıkaracak.
Manchester City, geride bıraktığımız hafta içerisinde 2 mağlubiyet alan ve 6 gol yiyen takımının teknik direktörü Pep Guardiola’ya zam yapma kararı aldı.
İlk olarak hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool’a deplasmanda 3-0 yenilen City, son olarak da Premier Lig’de kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği derbi kapışmasında Manchester United’a 2-0’dan maçı 3-2 verdi.
İMZAYA HAZIR
Üst üste iki şok yaşayan Manchester temsilcisinde yönetim, yıllık 15 milyon Pound (85.6 milyon TL) kazanan Guardiola’ya sözleşmesini 2020’ye kadar uzatması için 5 milyon Pound (28.5 milyon TL) zam yapılacağı bildirildi.
Pep’in de, 2016 yılından beri başında olduğu kulübünde çok mutlu olduğu ve bu teklifi hemen kabul edip, imzayı atacağı öğrenildi. (Fanatik)
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