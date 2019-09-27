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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Manchester City’den 5 yıllık sponsorluk anlaşması

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Manchester City’den 5 yıllık sponsorluk anlaşması

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City’e 2014 yılından bu yana resmi doğrudan satış sponsoru olan QNET, anlaşmasını 5 yıl daha uzattı.

2018 yılında Manchester City Kadın Futbol takımına da sponsor olan QNET, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. 'Dünyaya değer katmak için kendini geliştir' felsefesi ile hareket eden QNET, Manchester City Spor Kulübü’nün resmi doğrudan satış sponsorluğunu 2020 yılına kadar uzattı.

QNET Global CEO Malou Caluza; “Manchester City sponsorluğumuzu uzattığımız için çok heyecanlıyız. Geçen sene aynı zamanda Kadın Futbol takımına da sponsor olduk. Bu, iki marka arasında harika ilişkilerin devamı ve iki tarafın da başarıyı meydan okuyarak tatması ve devam ettirmesi anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz sponsorluk çalışmaları sonucunda QNET saat ustaları ile QNETCity Saat serisini hazırladık, serimiz sporseverler tarafından büyük ilgi gördü” dedi.

Manchester City Futbol Grubu Partnerliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby QNET sponsorluğu ile ilgili; "İş birliğimizi 2020’ye kadar uzatmaktan dolayı gururluyuz. QNET ile büyüyecek ve başarılarımıza katkı sağlayacağız. İngiliz Premier Ligi'nde heyecanlı bir sezona başlarken hem lokal hem global taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı heyecanlıyız” şeklinde konuştu.


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