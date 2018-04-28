Manchester City yarın 2 gol atıp kazanırsa...
Premier Lig'de 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, yarın West Ham deplasmanında 2 gol atıp kazanırsa 2 rekora ortak olacak!
West Ham
- Joe Hart, kurallar gereği yarın forma giyemeyecek. (Manchester City'den kiralık)
- Bu sezon 18 resmi maçta süre alan Adrian kalede olacak.
- Kaptan Mark Noble'ın durumu şüpheli, Manuel Lanzini iyileşti.
Manchester City
- Fernandinho'nun cezası bitti ve kadroya geri dönüyor.
- Uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve stoper John Stones'un durumları maç saati netleşecek.
- Dizinden ameliyat olan Sergio Agüero kesin olarak yok.
- Bu sezon 29 galibiyet ve 98 golde olan Manchester City, yarın 2 gol atıp kazanırsa hem geçen sezon Chelsea'nin kırdığı 30 galibiyetlik sezon rekoruna ortak olacak, hem de 100 gole ulaşıp, bunu başaran 4. takım unvanına sahip olacaklar.
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