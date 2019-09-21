Manchester City gol oldu yağdı
Premier Lig'in 6. hafta maçında Manchester City sahasında Watford'u 8-0 mağlup etti.
Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Etihad Stadyumu'nda küme düşmeme mücadelesi veren Watford ağırladı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 1' David Silva, 7' Sergio Agüero (penaltı), 12' Riyad Mahrez, 18 Otamendi, 15, 49 ve 60' Bernardo Silva ve 85' Kevin De Bruyne'den geldi.
Bu sonuçla M.City puanını 13'ye yükseltirken, henüz ligde galibiyeti olmayan Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.
Sergio Agüero, Premier League tarihinde ligin ilk 6 maçında da gol atmayı başaran ilk isim oldu.
Manchester City, Premier League tarihinde 5-0'lık skoru en hızlı elde eden takım oldu.
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