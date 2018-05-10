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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
aa-spor
10.05.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Manchester City rekor kırdı!

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Manchester City rekor kırdı!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ağırladığı Brighton'ı 3-1 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta şampiyon Manchester City, Brighton ile karşılaştı.

Manchester City, 16. dakikada Danilo, 34. dakikada Bernardo Silva ve 72. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle müsabakayı 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü 20. dakikada Leonardo Ulloa'dan geldi.

Bu sonuçla Manchester City puanını 97'ye çıkararak Premier Lig'de bir sezonda en fazla puan rekorunu kırdı. Manchester ekibi ayrıca 105 gol ve 31 galibiyet rekorlarının da sahibi oldu.

Öte yandan ligde oynanan diğer maçlarda Newcastle United'ı 1-0 yenen Tottenham bitime bir hafta kala puanını 74'e çıkararak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Chelsea ise sahasında Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı. Huddersfield puanını 37'ye yükseltti ve ligde kaldı. Leicester City ise ağırladığı Arsenal'i 3-1'lik skorla geçti.

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