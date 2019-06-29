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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Manchester City razı, karar Mangala’nın

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Manchester City razı, karar Mangala’nın

Sol stoper arayan Beşiktaş, Manchester City’de forma giyen Eliaquim Mangala’yı gündemine aldı.

 

İhtiyaç halinde sol bek de oynayan 28 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Önceki sezon takımda kendisine yer bulmakta zorlanan Mangala, geçen sezon dizinden sakatlık yaşadı ve sadece 5 maçta 251 dakika süre alabilen Fransız oyuncunun kararı bekleniyor.

CİTY 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açan City’ye Beşiktaş ise 2 milyon Euro önerdi. Buna karşın İngiliz kulübü, “Önce oyuncu ile anlaşın” dediği de öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği raporda Mirin’in ortaya koyduğu performansı beğenmediğini belirtip, önceliğinin sol stoper olduğunu vurgulamıştı. Abdullah Avcı ayrıca, bir sağ bek, bir kanat ve bir de forvet transferi talep ediyor. Siyah beyazlı yönetim ilk etapda Ricardo Quaresma, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin’i elden çıkarmak istiyor

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