Manchester City razı, karar Mangala’nın
Sol stoper arayan Beşiktaş, Manchester City’de forma giyen Eliaquim Mangala’yı gündemine aldı.
İhtiyaç halinde sol bek de oynayan 28 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Önceki sezon takımda kendisine yer bulmakta zorlanan Mangala, geçen sezon dizinden sakatlık yaşadı ve sadece 5 maçta 251 dakika süre alabilen Fransız oyuncunun kararı bekleniyor.
CİTY 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açan City’ye Beşiktaş ise 2 milyon Euro önerdi. Buna karşın İngiliz kulübü, “Önce oyuncu ile anlaşın” dediği de öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği raporda Mirin’in ortaya koyduğu performansı beğenmediğini belirtip, önceliğinin sol stoper olduğunu vurgulamıştı. Abdullah Avcı ayrıca, bir sağ bek, bir kanat ve bir de forvet transferi talep ediyor. Siyah beyazlı yönetim ilk etapda Ricardo Quaresma, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin’i elden çıkarmak istiyor
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