Manchester City Premier Lig tarihinin rekorunu kırdı! En son1947'de...

Altı futbolcunun transferi için 230 milyon sterlin harcayarak sezona güçlü bir kadro ile başlayan Manchester City, çeyrek asrı geride bırakan Premier Lig'in 11 haftalık periyodunda tüm kulvarlarda rakip fileleri 52 kez havalandıran ilk takım oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren, tek puan kaybını sahasında Everton'a karşı alan Guardiola'nın öğrencileri, ligde üst üste 9 maçtan galibiyetle ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi.

Namağlup liderlik koltuğunda oturan İspanyol teknik adam yönetimindeki Manchester City, Aralık 1946 ile Şubat 1947 arasında yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisini egale etti. Guardiola ise, Premier Lig'de 11 haftada 31 puan toplayan üçüncü teknik adam unvanını elde etti.

Daha önce ilk 11 haftada 31 puan toplayan Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea 2005-06 sezonunda, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City de 2011-12 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 gibi skorlarla mağlup ettiği Premier Lig'de şu ana kadar 38 gol atan Manchester City, 3.4 gol ortalamasıyla oynadı.

Manchester ekibi İspanya'da 30'ar gol atan Barcelona ve Valencia'yı, İtalya'da 35 gollü Juventus'u, Almanya'da 28 gollü Borussia Dortmund'u geride bırakırken, Neymar, Mbappe ve Cavanili kadrosuyla 12 haftada 39 gol atan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in gerisinde kaldı.

GUARDİOLA'DAN EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen kulüplerini çalıştırdıktan sonra Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, en iyi sezon başlangıcını İngiltere'de yaptı.

Almanya'nın Bayern Münih takımıyla iki sezon önce de ilk 11 haftayı 31 puanla geçen Guardiola, 31 gollük averaja ulaştığı Manchester City ile performansını bir adım ileri taşıdı.

BÜYÜK MAÇ KAYBETMEDİ

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren 5 büyük takımla oynadığı 10 maçta 2 galibiyet alabilen Manchester City, bu sezon daha iyi bir tablo ortaya koydu.

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'a karşı sezonu 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle kapatan Guardiola'nın ekibi, bu sezon ise Liverpool'u 5-0, Chelsea'yi 1-0, son olarak da Arsenal'ı 3-1'lik skorlarla yenerken, kalesinde sadece bir gol gördü.

İngiliz temsilcisi, 4'te 4 yaparak son 16 turuna kalmayı garantilediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, İtalya Serie A lideri Napoli'yi iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

AGÜERO KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Manchester City formasını giydiği 2011-12 sezonundan bu yana 179 gol atan Arjantinli Sergio Agüero, İngiliz futbolcu Eric Brook'u geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

İngiliz John Stones ile Arjantinli Nicholas Otamendi'yi savunmanın merkezine yerleştiren, kanatlarda Danilo, Benjamin Mendy, Fabian Delph, Kyle Walker'dan yararlanan Guardiola'nın ekibinde, sezon başında Benfica'dan 35 milyon sterline transfer edilen kaleci Ederson'a fazla iş düşmedi.

24 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, Premier Lig'de forma giyen kaleciler arasında 11 haftada yaptığı 15 kurtarışla bu alanda son sırada yer aldı. Listenin ilk üç sırasında Swansea City'den Lukasz Fabianski, Bournemouth'tan Asmir Begovic ve Burnley'den Nick Pope yer aldı.

Ligin en çok gol atan takımı olan Manchester City, şu ana kadar yaptığı 7 bin 924 pasla bu alanda da zirvede bulunuyor. En fazla pas veren futbolcular listesinde Fernandinho (933) ilk sırayı alırken, Nicolas Otamendi, David Silva, John Stones ve Kevin de Bruyne, Brezilyalı orta saha oyuncusunu takip etti.