Manchester City Liverpool maçı sonrası üçüncü haftası içerisine girilen Premiere Lig'in dengeleri değişecek. Yıldız futbolcuların galibiyet için sahaya ineceği Manchester City Liverpool maçı için geri sayım başladı. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek' İşte, maç öncesi bazı istatistikler

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA'

Manchester City Liverpool maçı, 9 Eylül Cumartesi günü 14.30 itibariyle S Sport kanalından canlı izlenebilecek. S Sport kanalına D Smart 78, Digitürk 85 ve Turkcell TV 77. kanallardan erişilebilecek.

MAÇ ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Manchester City, Premier Lig'de Liverpool'a karşı oynadığı son sekiz iç saha maçında sadece bir yenilgi aldı (4G 3B). Kasım 2015'te oynanan ve 4-1 Liverpool üstünlüğüyle sona eren karşılaşma, aynı zamanda City'nin kendi evinde üç farklı kaybettiği son maçtı.

Liverpool, Jurgen Klopp göreve geldikten sonra Manchester City'yle oynadığı dört lig maçının üçünü kazanırken, diğer karşılaşma berabere bitti.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen sezon Premier Lig'i ilk yedi sırada tamamlayan takımlara karşı oynadığı 22 maçın sadece birini kaybetti (12G 9B).

Pep Guardiola, Manchester City'nin başında çıktığı 41 Premier Lig maçının 25'ini kazandı (10B 6M) ve 85 puan topladı.

Manchester City, iç sahada oynadığı son 23 lig maçının birini kaybetti (13G 9B) ancak bu karşılaşmaların sadece altısında kalesini gole kapatabildi.

Sadio Mane, Premier Lig'de oynadığı son dokuz maçta yedi gol atarken, son dört karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Liverpool formasıyla Premier Lig'de üst üste beş ya da daha fazla gol atan üç oyuncu var: Michael Owen, Dirk Kuyt ve Daniel Sturridge.

Philippe Coutinho, Manchester City'ye karşı Premier Lig'de oynadığı altı maçta dört gol attı. City, Brezilyalı oyuncunun ligde en fazla gol attığı takım.

Gabriel Jesus, Manchester City formasıyla ilk 11'de çıktığı 11 maçta 12 gole direkt katkı yaptı (sekiz gol, dört asist).

Sergio Aguero, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'a karşı oynadığı beş maçta da gol atmayı başardı.