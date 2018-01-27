Maliye Piyango, Ziraat Bankası'na set vermedi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankası: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Nikic (Volkan Döne, Ramazan Serkan Kılıç, Enes Atlı, Yunus Emre Tayaz)
Maliye Piyango: Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz)
Setler: 22-25, 22-25, 23-25
Süre: 78 dakika (28, 26, 24)
Ziraat Bankası servis hatalarından sayı kaybettiği ilk sette, blokta iyi kapanan rakibi karşısında ilk teknik molayı 12-10 geride tamamladı. Özellikle Venno ile etkili olan Maliye Piyango, setin geneline rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Skor 19-17 Maliye Piyango'nun lehineyken Ziraat Bankası'nın Sırp oyuncusu Nikic, sakatlanarak sedyeyle saha dışına alındı. Seti 25-22 önde tamamlayan Maliye Piyango, 1-0 öne geçti.
İkinci sette de iki takım arasındaki oyun dengeli gitti. Ziraat Bankası, özellikle savunmada kendi hatalarından sayı kaybetti. Teknik mola 12-10 Maliye Piyango'nun üstünlüğüyle geçilirken, konuk ekip seti 25-22 almasını bildi ve farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Ziraat Bankası 3. sette oyundan iyice düştü. Rakibinin konsantrasyon kaybıyla işi kolaylaşan Maliye Piyango, teknik molayı 12-8 önde geçti. Ziraat Bankası, açık farkla geriden geldiği sette bir ara farkı eritmeyi başarsa da (19-20), öne geçemedi. Seti alan Maliye Piyango, sahadan 3-0 galip ayrıldı.