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Maliye Piyango, Ziraat Bankası'na set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.

AA
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Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankası: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Nikic (Volkan Döne, Ramazan Serkan Kılıç, Enes Atlı, Yunus Emre Tayaz)
Maliye Piyango: Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz)
Setler: 22-25, 22-25, 23-25
Süre: 78 dakika (28, 26, 24)

Ziraat Bankası servis hatalarından sayı kaybettiği ilk sette, blokta iyi kapanan rakibi karşısında ilk teknik molayı 12-10 geride tamamladı. Özellikle Venno ile etkili olan Maliye Piyango, setin geneline rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Skor 19-17 Maliye Piyango'nun lehineyken Ziraat Bankası'nın Sırp oyuncusu Nikic, sakatlanarak sedyeyle saha dışına alındı. Seti 25-22 önde tamamlayan Maliye Piyango, 1-0 öne geçti.

İkinci sette de iki takım arasındaki oyun dengeli gitti. Ziraat Bankası, özellikle savunmada kendi hatalarından sayı kaybetti. Teknik mola 12-10 Maliye Piyango'nun üstünlüğüyle geçilirken, konuk ekip seti 25-22 almasını bildi ve farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Ziraat Bankası 3. sette oyundan iyice düştü. Rakibinin konsantrasyon kaybıyla işi kolaylaşan Maliye Piyango, teknik molayı 12-8 önde geçti. Ziraat Bankası, açık farkla geriden geldiği sette bir ara farkı eritmeyi başarsa da (19-20), öne geçemedi. Seti alan Maliye Piyango, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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