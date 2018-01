Malatyaspor'un resmi transfer açıklaması .. Robinho, Sinan Gümüş, Khalid Boutaib...

Basında adı çıkan Robinho, Sinan Gümüş, Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek gibi isimlerle ilgilenmediklerini ifade eden genç teknik adam, golcü oyuncu Khalid Boutaib'in takımda kalacağını ifade etti.

Süper Lig'deki ilk sezonuna iyi bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarını yaptıkları Antalya'da konuşan Erol Bulut, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi verdi. Pek çok ismin kamuoyunda konuşulduğuna dikkat çeken Bulut, "Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek’in isimleri çıktı, bu isimlerle ilgili girişimlerimiz olmadı. Robinho ismi de söylendi, Türkiye’de büyük isim gelsin oynasın isterler. Ancak sadece isim olmuyor, takıma uygun isimler olmalı. Alacağımız oyuncular bir birine uyumlu olması gerekiyor. Sinan Gümüş’ün ismi de geçti. Galatasaray’ın değerli bir futbolcusu. Galatasaray’da iyi işler yaptı ama onunla ilgili de bir girişimimiz olmadı.Birkaç transfer yapacağız. Orta sahada bir sıkıntımız oldu, o mevkiye bir isim istiyoruz. Oyun kalitesini yükseltmek istiyorsak, oyuncu kalitesini de yükseltmeliyiz" dedi.

Khalid Boutaib takımda kalıyor

Khalid Boutaib'e gelen transfer teklifleriyle ilgili olarak da konuşan Erol Bulut, "Benim kuklağıma gelen bir şey yok. Dünya Kupası’na da gidecek. Performansından memnunuz. Satma gibi bir düşüncemiz yok" diye belirtti.

Ligin ikinci yarısıyla ilgili olarak da ön görüşlerini paylaşan Erol Bulut, "Hiçbir zaman rahat olmamak lazım. Her zaman işi ciddiye almak lazım. Şu an 22 puandayız, yerimiz iyi ama düşme tehlikesi yaşayanlarla çok puan farkı yok. 3 puanlık sistemde her ley değişebilir" diye belirtti.

"Koşu mesafeme bakılsa futbolcular kadar çıkar"

Saha kenarında yerinde duramadığını ifade eden Bulut, "Teknik direktör olarak ilk çıktığım maçlarda oldukça heyecan vardı. Maça konsantre olunca sağda solda ne oluyor görmüyorsunuz. Sürekli hareket halindeyim. Koşu mesafeme baktırsam futbolcular kadar çıkabilir. Ben her zaman defansa önem veren bir oyuncu oldum. Defans olmadan hücum olmaz. İyi defans yapıp ondan sonra iyi hücuma giderseniz daha iyi işler yapabilirsiniz" diye konuştu.(Ajansspor)