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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.06.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Malatya'da yeni aday Hamza Hamzaoğlu

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Malatya'da yeni aday Hamza Hamzaoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılıların Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Malatya ile Sergen Yalçın'ın adı da anılıyor...

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan ve ligi beşinci sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor’da teknik direktör arayışı sürüyor.

Yeni sezonda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut Başkan Adil Gevrek’in olağan seçimli kongreye tek aday olarak gireceğinin belli olmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek olan teknik adamı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan sarı kırmızılılar, önce çalışacağı teknik direktörü belirleyecek ardından da hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmeye başlayacak.

Yönetim, teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu ismine yoğunlaştığı ve resmi anlaşmanın her an olabileceği iddia edildi.

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