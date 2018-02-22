Macaristan, Kış Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyasını aldı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateni erkekler 5000 metre takım yarışında altın madalyayı, Macaristan kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kısa mesafe sürat pateni dalında erkekler 5000 metre takım finali yapıldı.
Csaba Burjan, Viktor Knoch, Shaoang Liu ve Shaolin Sandor Liu'dan oluşan Macaristan takımı, 6 dakika 31.971 saniyeyle olimpiyat rekoru kırdı. Macaristan böylece Kış Olimpiyatları tarihindeki ilk altın madalyasına uzandı.
Çin, 6.32.035 ile gümüş, Kanada ise 6.32.282 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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