Maça davet edilen hasta çocuklara oyuncak yağmuru!
Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelen Excelsior’un taraftarları, maça davet edilen hasta çocukları ‘oyuncak' yağmuruna tuttu.
Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord, son birkaç yıldır kentte tedavi gören hasta çocukları, moral vermek amacıyla ev sahipliğini yaptığı De Kuip stadyumuna davet ediyor.
19 Ağustos’ta Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelen Excelsior taraftarlarının da stadyuma gelen çocuklara bir sürprizi oldu.
Rotterdam takımı Feyenoord’un 1-0 üstünlüğünün devam ettiği karşılaşmanın 20. dakikasında Excelsior taraftarları beraberinde getirdiği oyuncakları, çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı.
Excelsior'luların çocukları oyuncak yağmuruna tuttuğu sırada Feyenoord taraftarları da rakip takım taraftarını alkış yağmuruna tuttu.
Tüm bu görüntülerin yaşandığı maç, Feyenoord’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Feyenoord’un 2016 yılında evinde ağırladığı Den Haag’ın taraftarları da çocukları oyuncak yağmuruna tutmuştu.
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