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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
16.05.2018 - 06:49, Son Güncelleme:

Maç bitti, kent karıştı

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Maç bitti, kent karıştı

BOLUSPOR’un Gazişehir Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu.

Maç bitti, kent karıştı
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi.

Maç bitti, kent karıştı
Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı’nın çabası yeterli olmadı.

Maç bitti, kent karıştı
Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi.

Maç bitti, kent karıştı
Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.

Maç bitti, kent karıştı
OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI

Boluspor'un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polis taraftarlara müdahale etti.

Maç bitti, kent karıştı
Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü.

Maç bitti, kent karıştı
Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin müdahalesiyle sona erdi.

Maç bitti, kent karıştı
Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10'dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı.

Maç bitti, kent karıştı
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.

Maç bitti, kent karıştı

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