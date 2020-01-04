Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin talipleri artıyor.

Everton ve Monaco'nun ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için Lyon'un teklif hazırlandığında olduğu kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Seri için Lyon'a 20 milyon euroluk teklifte bulunacak.

Jean Michael Seri bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 18 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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