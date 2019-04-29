Lugano'dan Muslera itirafı: 'Hayatta pişman olduğum ender şeylerden bir tanesi...'
Türkiye'de bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano'dan Fernando Muslera paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Fernando Muslera ile bir araya geldi.
Urugaylı eski futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muslera ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlarken, "Arkadaşım Fernandoyla buluştuk. Herhalde hayatta pişman olduğum ender şeylerden bir tanesi onu Türkiye’ye gelip burda futbol oynamaya ikna etmek" notunu düştü.
İşte Lugano'nun o paylaşımı:
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