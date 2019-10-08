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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sporx
08.10.2019 - 01:06, Son Güncelleme:

Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor

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Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini söyledi.

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" ifadelerini kullandı.

"YAŞ İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başında görev yaptı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Lucescunun yeni takımı belli oluyor

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