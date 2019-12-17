Lucescu'dan Santos açıklaması! Teklif...

Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Brezilya ekibi Santos'tan teklif aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, "Santos'un teklifi somut ve ciddi. Ancak ben henüz karar vermedim. Yeni yıldan sonra kararımı vereceğim. Çünkü halihazırda başka teklifler de var" ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki Lucescu, Santos'un teklifine ilişkin tek problemin Brezilya'nın ülkesine olan uzaklığını gösterdi. Lucescu, "Brezilya'dan teklif gelmesi onurlandırıcı lakin evden çok uzak. Şu an için tek sorun bu. Eşim, bu tekliften çok memnun değil" şeklinde konuştu.

Santos, 9 Aralık 2019 tarihinde Jorge Sampaoli ile yollarını ayırmıştı. Takımı, Sampaoli'nin ardından yardımcı antrenör Jorge Desio devralmıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!